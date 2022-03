Eefde en Oeken zorgen bij hun derby vooral buiten de lijnen voor grappen en grollen

Callista (50) voelt zich gevangen in eigen huis door uitstel randweg Twello: ‘We kunnen geen kant op’

Al veertig jaar wordt erover gesproken, maar nog altijd is de randweg in Twello niet af. Vóór december zou er meer duidelijkheid komen, maar weer werd de deadline opgeschoven. Tot weerzin van Callista Roelofs. De weg zou mogelijk op haar terrein komen, waardoor ze misschien moet verhuizen. ,,Door die onzekerheid kunnen we én niet investeren in ons huis én niet verhuizen. We zitten in niemandsland.”

11 maart