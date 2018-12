Eefdenaar (62) had geen schijn van kans bij woningbrand

Inbreker uit Zutphen die slag probeerde te slaan in Weerselo kan kerst buiten de cel vieren

13 december Inbreker Cornelis V. (38) uit Zutphen viert de kerstdagen niet achter de tralies van de gevangenis in zijn woonplaats. De rechtbank in Almelo heeft zijn voorarrest donderdag geschorst. V. werd op 4 september dit jaar aangehouden nadat hij samen met een medeverdachte op heterdaad was betrapt bij een inbraak aan de Lemselosestraat net buiten de bebouwde kom van Weerselo. Een buurman had de bestelbus van de twee klemgezet en de politie ingeschakeld.