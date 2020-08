Eefdese kapel gered door Hanzehof: ‘dankzij’ corona zelfs meer publiek bij concerten

Door de anderhalvemeterregel is in de Kapel slechts plaats voor zo’n 40 à 45 bezoekers. Met zo weinig publiek zouden de concerten verliesgevend zijn. Normaal gesproken is er in de kapel plek voor 160 bezoekers. In de Buitensociëteit - met een capaciteit van 700 mensen - kunnen straks met inachtneming van de coronaregels 190 mensen terecht.