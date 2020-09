Een coronakermis, zo ziet dat eruit in Zutphen: ‘Geweldig dat er weer wat te doen is’

Werd de wob-wet misbruikt om dwangsom­men te innen bij Zutphen? ‘Dat verhaaltje is door de gemeenten gebruikt als excuus’

25 augustus Vanaf 2014 mochten kritische burgers in Zutphen niet meer via de e-mail een zogeheten Wob-verzoek in te dienen voor interne documenten en informatie van de gemeente. Er was grootschalig misbruik met de dwangsommen die Zutphen moest betalen als het te laat reageerde. Dat blijkt nu niet te kloppen. In vier jaar tijd werd slechts 1760 euro betaald. ,,De gemeenten hebben dat misbruikverhaaltje er ingevlochten als excuus.’’