Een eeuw na de brand staat de Wijnhuistoren nog in Zutphen en dat is een klein wonder

De brand ontstond ‘s nachts bij de buurman van het Wijnhuis, handelaar en fietsenmaker Van Kempen. Die sloeg alarm en zei dat het een ongeluk was. Hij was na een avondje in het café thuisgekomen en toen was volgens hem een olielamp omgevallen, waardoor de brand ontstond. De rechter geloofde hem niet en oordeelde anders: brandstichting. Van Kempen ging voor acht jaar achter de tralies.