Een jaar nadat ze de verkiezingen won houdt Liza Luesink het voor gezien in de politiek van Zutphen

Kinderdag­ver­blij­ven Zutphen gaan voorlopig nog geen niet ingeënte kinderen weren

16 juli Zutphen staat bekend om haar lage vaccinatiegraad. Onlangs werd bekend dat op dit moment 84,9 procent van de inwoners is gevaccineerd. De overheid is bezig nieuw beleid te maken, dat tegen het einde van dit jaar wordt verwacht. Is er straks de mogelijkheid niet ingeënte kinderen van kinderdagverblijven te weren, of komt er zelfs een vaccinatieplicht? Kinderdagverblijven in Zutphen gaan, in tegenstelling tot instellingen elders in het land, voorlopig nog niet weren.