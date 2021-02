Een miljoen voor cultuur en sport in Zutphen als coronacompensatie: ‘Dit is het maximale bedrag’

Bewoners Zutphense wijk Leesten verenigen zich tegen windmolens achter hun woningen

8 februari Bewoners van de wijk Leesten in Zutphen spannen samen tegen de komst van mogelijke windmolens naast de wijk. De zogenoemde Leestensebroek is een van de gebieden waar de gemeente onderzoekt of er windmolens kunnen komen. Tot frustratie van omwonenden. ,,In de wijk zit niemand hierop te wachten.’’