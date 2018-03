Een op drie Lochemse kiezers en kwart van Zutphenaren heeft al gestemd

Om 15.00 uur vanmiddag had bijna een op de drie kiezers (32 procent) in de gemeente Lochem zijn stem uitgebracht. In Zutphen was op dat tijdstip pas een kwart (25 procent) van de kiezers naar de stembus geweest.

De rest van de 37.535 Zutphense en 27.202 Lochemse stemgerechtigden, hebben nog tot 21 uur om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad. De uitslag wordt rondt middernacht verwacht.

Hoger

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bracht 64,69 procent van de stemgerechtigde Lochemers z'n stem uit. Daarmee scoorde Lochem toen flink hoger dan het landelijke opkomstpercentage, dat op 54 procent lag. In Zutphen gingen vier jaar geleden 56,58 procent van de kiezers stemmen voor de gemeenteraad.

Zutphens burgemeester Annemieke Vermeulen bezoekt vandaag alle 26 stembureaus in haar gemeente. Haar Lochemse collega Sebastiaan van 't Erve is eveneens op tour; ook hij doet alle twintig stembureaus in zijn gemeente aan, van Almen tot in Zwiep.

(Tekst gaat door onder de video)

Referendum

De opkomst in Zutphen voor het referendum over de omstreden Wet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is net iets lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zutphen. Van de 36.795 stemgerechtigden bracht tot nu toe 24 procent zijn stem uit.