Een uitvaart vol bloemen: Adriaan (64) uit Zutphen was bezig met het leven én met de dood

Niet iedereen hoort binnen 48 uur de uitslag van de coronatest: ‘Die onzeker­heid is erg’, vindt Jack

12:35 Je hebt klachten die op corona kunnen wijzen, laat je testen in een teststraat en minstens 48 uur later weet je of je het virus wel of niet onder de leden hebt. Het klinkt als een goede manier, maar toch heeft niet iedereen binnen de beloofde 48 uur de uitslag. Zoals Jack van der Velde. De GGD erkent dat het (nog) niet altijd lukt om iedereen snel uitsluitsel te geven.