Eén van de oudste arbeidershuisjes van Zutphen vanaf nu in te zien, hier begon de sociale woningbouw

VideoKleine arbeidershuisjes aan de rand van de stad. Tegenwoordig niet al te ruim meer voor een heel gezin. Hoe anders was dat zo'n 150 jaar geleden. Zutphenaar David Evekink liet in de 19e eeuw na zijn overlijden een groot deel van zijn geld na aan minderbedeelden in de stad. Er werden arbeidershuisjes voor gebouwd, het begin van de sociale woningbouw in Zutphen. Eén van deze oudste huisjes is vanaf deze week te bekijken.