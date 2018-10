Eerbeekse boeienbreker Bokbierdag krijgt cel- en werkstraf

video Foutje, schakelsta­ti­on in Voorst bijna op nieuwe weg

23 oktober Een ‘transformatorruimte’ - een schakelstation - in Voorst is vorig jaar zodanig geplaatst dat een onveilige situaties is ontstaan. De netbeheerder is genoodzaakt het station te verplaatsen. Een grondaankoop is daarvoor noodzakelijk.