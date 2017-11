Eerbeekse ondernemers beraden zich op stappen tegen gemeente Brummen

De Ondernemers Vereniging Eerbeek (OVE) vindt de verkeerssituatie op het Stuijvenburchplein onacceptabel en gevaarlijk vanwege het door de gemeente Brummen gevoerde parkeerbeleid. Zij zegt bovendien dat de gemeente de ondernemers tegen de afspraken in heeft gepasseerd bij de besluitvorming in de parkeerkwestie. De OVE onderzoekt nu de mogelijkheden tot juridische stappen.

Het BIZ-gebied in Eerbeek (Bedrijfs Investerings Zone; delen van de Stuijvenburchstraat plus het Stuijvenburchplein) is aan de ene kant deels een blauwe zone. Daar kan maximaal twee uur met een schijf worden geparkeerd in vakken. Aan de andere kant ligt een (opgehoogde) strook, waarvoor een parkeerverbod geldt. De OVE zegt dat dat verbod door een gebrekkige signalering en ontbrekende handhaving op grote schaal wordt genegeerd.

Daardoor ontstaan op het plein vaak gevaarlijke situaties, meent de OVE. ,,De strook staat vooral op zaterdag vol met foutparkeerders'', zegt OVE-voorzitter Alice Weltevreden. ,,Die rijden de hele dag af en aan, waardoor wandelaars en fietsers voortdurend moeten uitwijken. Levensgevaarlijk. Wij pleiten al jarenlang voor een volledig blauwe zone in het BIZ-gebied. En een gele streep langs de strook waar niet geparkeerd mag worden.''

Weltevreden zegt dat met de gemeente gemaakte afspraken niet worden nagekomen. ,,De gemeente heeft altijd aangegeven ons als onderdeel van een werkgroep als een serieuze gesprekspartner te zien. Tot onze verrassing besloot wethouder Luuk Tuiten een pilot te starten met een klein deel blauwe zone. Wij zijn bij de bezwarencommissie geweest om ons ongenoegen hierover te uiten. De uiteindelijke deal was dat er een evaluatie zou komen na een half jaar. Die periode is inmiddels ruim overschreden en de evaluatie is nog niet geweest. In juli kregen we een mailtje van de gemeente met de mededeling dat de huidige situatie nog zeker 1 tot 2 jaar zo blijft. We voelen ons genegeerd en van het kastje naar de muur gestuurd.''

De OVE wil bekijken of zij de handelwijze van het Brummense college juridisch kan aanvechten. ,,We worden daarin gesteund door Veilig Verkeer Nederland, het Ombudsteam en de Wijkraad'', zegt Weltevreden.

Blauwe zone