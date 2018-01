Eerste Kees Luesink Award naar Walhallab

Bestemmingsplan Eerbeek zorgt voor veel reuring

5:03 Het bestemmingsplan Eerbeek, dat over anderhalve week uitvoerig aan bod komt in de Brummense gemeenteraad, heeft voor ongekend veel reuring gezorgd in het papierdorp. Op het plan - dat moet zorgen voor een goede balans tussen industrie en wonen - werden 111 zienswijzen ingediend. De antwoorden daarop van het Brummense college van B en W zijn vervat in een lijvige reactienota van rond de 600 pagina's.