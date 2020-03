Eerste lammetjes geboren in Warnsveldse schaapskudde van Elly en Harrie: ‘Een bijzonder moment’

Elly werkte eerder als herderin bij de schaapskudde in Rheden. Samen met Harrie gooide zij het roer om. Manlief besloot om eerder met pensioen te gaan en stopte als wijkagent in Doesburg. Het echtpaar kocht de Warnsveldse schaapskudde en veranderde de naam van 't Niejboer in De Belhamel .

Even aan de pootjes trekken

De eerste worp lammetjes is het begin van een drukke periode, verwacht Elly. ,,In onze kudde kunnen 230 schapen drachtig zijn. De hele groep is in het najaar gedekt door vijf rammen. De komende drie weken is het lammertijd. We kunnen de mouwen opstropen, denk ik. We kijken ernaar uit en laten ons verrassen.’’