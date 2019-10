Eeuwenoud klooster wordt weer zichtbaar langs de Berkel in Zutphen

De provincie Gelderland trekt bijna twee ton uit voor de restauratie van de historische kloostermuur bij Rijkhagen in Zutphen. Bij de verbreding van de Berkel voor fluisterboten in Zutphen kwam daar vorig jaar een oude kloostermuur in beeld.