Eigenaar cocktailbar uit Zutphen vecht zonder succes anderhalvemeterregel aan bij de rechter

In de late uurtjes was het voor twee handhavers niet te missen. Vanaf de straat zagen ze op zondag 2 augustus zes bezoekers op de eerste verdieping bij cocktailbar MixxiM Lounge veel te dicht op elkaar staan. Na een seconde of tien stapten ze de bar in de binnenstad van Zutphen binnen en stelden een rapport op, waarna eigenaar Anton Menkveld een last onder dwangsom ontving.