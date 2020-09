Eigenaar Meisjesvakschool vreest monumentenstatus, hoogleraar wijst Zutphen op schadeclaim en rechtsgang

,,Als de Meisjesvakschool in zijn geheel moet blijven staan zoals hij er nu staat, dan heb ik geen idee meer hoe ik er mee om moet gaan.’’ Eric Kruyssen voorziet een doemscenario. Hij is mede-eigenaar van de voormalige Meisjesvakschool aan het Vispoortplein in Zutphen. Na de aankoop van het pand kwam hij met de gemeente Zutphen overeen dat er appartementen op de locatie gebouwd mogen worden.