Eigenaar Vaticano in Zutphen koopt oude gemeentehuis in Hengelo

De gemeente Bronckhorst heeft het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo verkocht aan de horeca-onderneming waaronder ook restaurant Vaticano aan de Houtmarkt in Zutphen valt. Het plan is een authentiek Italiaans restaurant te vestigen in het beeldbepalende pand in het centrum van Hengelo. Dit heeft de gemeente vanmorgen bekendgemaakt op onder meer haar website. De verkoopprijs meldt zij niet.

Wethouder Willem Buunk is blij met de verkoop: ,,Deze ondernemers gaan echt iets moois maken van het oude raadhuis. Ze hebben een goed doordachte aanpak voor het opknappen van het pand. Het zijn enthousiaste mensen met jarenlange horeca-ervaring. Ze willen in het oude gemeentehuis een veelzijdig horecaconcept realiseren en gebruiken daarvoor het hele pand. Het pand wordt met zorg in oude luister hersteld en is straks een parel voor Hengelo.” Op de bovenverdieping willen de initiatiefnemers een bed & breakfast beginnen.

In december 2018 is het oude gemeentehuis in Hengelo opnieuw actief in de verkoop gezet, aldus de gemeente. ‘Belangrijk was een levensvatbare invulling te vinden passend bij het karakter van het gebouw dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum’. Eind januari 2019 is de inschrijftermijn gesloten. Er zijn negen verschillende plannen ingediend. Het plan van 'Vaticano’ is als beste beoordeeld.