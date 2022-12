Eigenaar wacht vol ongeduld om Zutphense herberg Het Kanon te herstellen: ‘Het houdt een keer op’

Zorgen over windturbi­nes van zo’n 250 meter hoog in Lochem nemen toe: ‘Ontwikke­laars zijn al actief’

In Exel, in de gemeente Lochem, is opnieuw onrust ontstaan. Verschillende ontwikkelaars van windturbines azen op de mogelijkheid om daar de komende jaren grote windturbines te plaatsen. Een ontwikkelaar, Pure Energie, heeft al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met grondbezitters. ,,We zijn de mogelijkheden aan het verkennen voor drie windturbines. Het is nog pril.”

