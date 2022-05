‘Eigentijdse meesterwerken’ worden vertolkt door Brian Cristopher in Zutphens café

De Engelse zanger Brian Cristopher zorgt zondag 15 mei voor live muziek in café De Spaan aan de Nieuwstad in Zutphen.

De ‘eigentijdse meesterwerken’ van beroemde popartiesten als The Beatles, Kinks, Rolling Stones en David Bowie of meer recent werk van The Eagles, Billy Joël, Police, Elton John, Sting, Simon and Garfunkel, Robby Williams, Oasis of zelfs Guus Meeuwis worden met minstens zo veel passie, energie en vakmanschap vertolkt door de Engelse top-entertainer Brian Cristopher, die elke zaal waar hij zijn opwachting maakt ‘plat’ speelt.

Niemand die het nog heeft over covers wanneer deze gitaarvirtuoos zijn eigen arrangementen ten gehore brengt. ‘Mooier dan het origineel’, is dan ook een veelgehoorde kreet van zijn vele enthousiaste fans, waardoor zijn drie uur (!) durende voorstelling geen moment verveelt en voorbij vliegt.

Omdat Cristopher nooit vanaf een vastgestelde ‘playlist’ werkt, is elk optreden anders en verrassend. Hij speelt wat in hem opkomt of waarom gevraagd wordt. Een avondje Brian is dan ook een avondje topvermaak voor jong en oud.

Het optreden in Café De Spaan begint om 17.00 uur en de toegang is gratis. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, want naast dranken zullen diverse broodjes en saté worden geserveerd.

Over Brian Cristopher

Brian Cristopher is geboren en getogen Engelsman (Dover, Kent), maar woont tegenwoordig in Oostenrijk. Hij treedt overal in Europa op en is maar een beperkt aantal dagen per jaar in Nederland.