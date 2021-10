Eindelijk duidelijkheid: dit komt er in het al jaren leegstaande stationsgebouw in Vorden

Man (21) vrijgespro­ken van verkrach­ten vriendin (17) in zwemwater Bussloo: ‘Ik ga niet meer naar mijn vrienden, hoe kan ik nog lachen’

26 oktober Een 21-jarige man uit Vaassen is door de rechtbank in Zutphen vrijgesproken van verkrachting in recreatiepark Bussloo. Hij heeft in augustus vorig jaar in het meer kortstondig seks gehad met een destijds goede vriendin van hem, maar weerspreekt dat dit gedwongen was, zoals de vrouw van destijds 17 jaar later verklaarde. Er was anderhalf jaar cel tegen hem geëist.