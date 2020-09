Eindelijk een oplossing voor omstreden wandelpad in Warnsveld

GGNet opent samen met laboratori­um eigen teststraat in Warnsveld: ‘onze hulpverle­ners kunnen dan bij negatieve test weer snel aan de slag’

18:00 Sinds deze week is er een teststraat op het GGNet-terrein in Warnsveld. Deze zorginstelling in de geestelijke gezondheidszorg wil zo garanderen dat haar hulpverleners snel kunnen worden getest op COVID-19. Dan kunnen de mensen snel weer aan het werk en komt de dienstverlening niet in gevaar. Maar deze teststraat is niet alleen beschikbaar voor mensen van GGNet.