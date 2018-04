Eindelijk schepen in de Noorderhaven van Zutphen

Gelderland blij met extra toeristen

6 april De provincie is blij met de extra toeristen die Gelderland in 2017 wisten te vinden. In 2017 vierden zo’n 4 miljoen mensen vakantie in Gelderland. Dat is 100.000 meer dan het jaar daarvoor. De groei komt voor een groot deel door toeristen uit Duitsland.