Eis 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dood Andres Rodriguez

Mes cruciaal

Voor de supermarkt ging het razendsnel mis. K., iemand die aan kickboksen doet, zou volgens eigen zeggen één of twee klappen hebben uitgedeeld. Volgens hem omdat Rodriguez hem met een mes aanviel, maar dat wapen is nooit gevonden. De moeder van het slachtoffer stelde dat haar zoon bang is voor messen. Getuigen verklaarden er verschillend over. Wel of geen mes, het kan een cruciale rol spelen in het vonnis. Volgens de officier heeft K. gelogen over het mes. ,,Er was helemaal geen mes." De advocaat van K. stelt echter dat er wel degelijk een wapen in het spel was. ,,Dat blijkt uit het dossier."