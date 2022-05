Elkaar ontmoeten op Lentefeest in Zutphen

Update Buien trekken weg, code geel bijna overal ingetrok­ken: onweer in Oost-Nederland valt mee

Er werden hoosbuien en onweer verwacht, maar dat slechte weer is in Oost-Nederland vandaag meegevallen. Inmiddels heeft het KNMI code geel ingetrokken voor Gelderland, maar in Overijssel geldt deze waarschuwing nog wel.

16 mei