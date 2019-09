Els uit Zutphen woont alleen: ‘Dat het de norm is om met zijn tweeën te zijn, daar mag van mij de bezem door’

,,Wat opvalt is dat we in de groep twintigers juist een daling zien in het aantal alleenwoners, die door het leenstelsel langer thuiswonen,” vertelt Tanja Traag, onderzoeker bij het CBS. Ook zien we een daling in de groep 70 tot 80 jarigen, wat te maken heeft met het feit dat mensen opnieuw toch ouder worden. Ze komen dus relatief later alleen te staan. Boven de tachtig zien we een toename aan alleenwoners, omdat ouderen steeds langer op zichzelf blijven wonen en niet naar een verzorgingshuis gaan. Regionaal is eigenlijk alleen opvallend dat in de Biblebelt ook betrekkelijk weinig alleen wordt geleefd. Daar zijn er meer gezinnen, minder scheidingen en dus minder alleenwonenden.” Op Urk wonen veruit de minste mensen alleen: 5,8 procent. Hierna volgt de gemeente Staphorst (8,1 procent).