Emotionele fietstocht levert gigantisch bedrag op: ‘Ik krijg weer een brok in m'n keel’

Politici in Zutphen vliegen elkaar in de haren over de vraag of vierde wethouder nodig is

23 juni Nog voor de beoogd nieuwe wethouder Eva Boswinkel in Zutphen geïnstalleerd is, ligt haar functie al onder vuur. De grootste oppositiepartijen vinden het doelloos om haar nog aan te stellen tot aan de verkiezingen in maart. Tot frustratie van de coalitiepartijen zelf. ,,Laat ik maar niet beginnen over hypocrisie.’’