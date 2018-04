De leiding van de Evangelische Omroep heeft besloten om een aflevering van het programma De Nachtzoen met als gast de Zutphense schrijver Bas Steman, niet uit te zenden. Steman spreekt in de uitzending over zijn roman Morgan, een liefde . Het boek heeft reïncarnatie als thema en dat onderwerp zou niet passen in het format van De Nachtzoen.

,,Een gemiste kans'', noemt Steman het schrappen van de uitzending waarin hij centraal staat. ,,Blijkbaar rust er ook anno 2018 bij de EO-leiding nog een taboe op bepaalde onderwerpen. Terwijl de redactie van De Nachtzoen juist heel geïnteresseerd en enthousiast was over mijn boek en het onderwerp. De aflevering is medio maart opgenomen en we hadden een heel open en prettig gesprek.''

Discussie

Steman gebruikt in Morgan, een liefde een eigen reïncarnatie-achtige ervaring als basis voor een liefdesgeschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik claim de wijsheid niet in pacht te hebben en neem geen stelling'', zegt de schrijver. ,,Ik heb met mijn boek een steen in de vijver gegooid en vind het mooi dat het reacties en discussie oproept. Jammer dat de EO-leiding daar anders over denkt en de uitzending op de valreep heeft geschrapt.''

Bos bloemen