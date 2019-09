EOD opgeroepen voor mogelijk explosief in woonhuis Zutphen: géén gevaar

De woning bevindt zich aan de Tichelkuilen, in de Zuidwijken. Volgens politiewoordvoerder Simen Klok heeft een bewoner zelf contact gezocht met de politie, omdat er mogelijk explosief materiaal zou zijn aangetroffen. ,,Vanwege de privacy, kunnen we daar niet veel uitspraken over doen. Feit is dat de EOD ter plekke is geweest en het materiaal heeft gecontroleerd. Het bleek niet gevaarlijk, dus gelukkig was er niet zoveel aan de hand.”