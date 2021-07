Epse haalt opgelucht adem, geliefd zandpad en kwetsbare reetjes worden gespaard bij nieuwe fietsverbinding

Versoepelweekend Uit volle borst Wilhelmus zingen en zo ziet terras zónder scherm eruit

27 juni Na maanden van coronaregels gaan we dit weekend weer los! De mondkapjes kunnen op veel plekken af, we mogen thuis meer mensen ontvangen en cafés en restaurants blijven langer open. Toch keren we nog niet helemaal terug naar normaal, want bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand blijft op sommige plaatsen nog gelden. Hoe beleeft Oost-Nederland dit weekend vol versoepelingen? Blijf op de hoogte via ons blog!