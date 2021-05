Eredivisie Beachvolleybal begint in Zutphen: toernooi wel op andere plek dan in voorgaande jaren

Keerpunt in de crisis? Werkloos­heid daalt en in Oost-Nederland nog eens een stuk harder

20 mei De werkloosheid daalt in Nederland in hoog tempo en in Oost-Nederland nog eens een stuk harder. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal mensen met een WW-uitkering in april 8,8 procent lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. Regio Zwolle (-16,9 procent) en Regio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe (-13,9 procent) gaan daar dik overheen.