Ernstig ongeluk in Zutphen: man (22) overleden, andere man zwaargewond na botsing tussen auto en motor

22 april Medewerkers van koper- en messingproducent Aurubis in Zutphen en technologiebedrijf Bosch in Deventer gaan opnieuw staken voor een betere cao. Morgen en maandag leggen zij wederom het werk neer, in de hoop dat zij daarmee betere arbeidsvoorwaarden kunnen afdwingen in de gesprekken met werkgeversorganisatie FME.