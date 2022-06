‘Even wegdommelen’ leidt tot botsing in Zutphen

Meer geld nodig voor achterstal­lig onderhoud de Hanzehof in Zutphen: ‘Besluit over toekomst komt later’

Hoewel een definitieve knoop over de toekomst van Theater Hanzehof in Zutphen nog moet worden doorgehakt, wil Zutphen al wel vast geld vrijmaken voor noodzakelijk achterstallig onderhoud. Vorig jaar al heeft de gemeente daar 1 miljoen euro voor gereserveerd, maar dat blijkt niet genoeg. ,,Er is nog zo’n 3 miljoen euro extra voor nodig.’’

18 juni