Ex-wethouder Zutphen stopt als burgemeester van Duiven

Hij stopt met ingang van 1 december dit jaar als eerste burger van Duiven. Hij schrijft in een brief aan de raad dat hij op zoek is naar nieuwe uitdagingen, maar dat kan ook opnieuw in het openbaar bestuur zijn.

Onverwacht

In 2013 werd de PvdA-er burgemeester van Duiven. In 1999 werd De Lange eerst raadslid in Zutphen en in 2005 wethouder in dezelfde gemeente. De Lange is 62 jaar. Het nieuws van zijn vertrek kwam voor Duiven vrij onverwacht, zo meldt De Gelderlander.