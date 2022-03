Excursie weidevogels spotten langs de Berkel in Almen

Het is vandaag niet voor te stellen met de vallende sneeuw en de snijdende wind, maar het is lente. Reden voor natuurorganisatie IVN om een excursie weidevogels spotten in te plannen. Zondag 10 april wordt er langs de Berkel geslenterd voor de excursie. Start is in Almen.