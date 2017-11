Met de expositie Tale of two cities - Jet Rotmans' Zutphen & Shrewsbury legt kunstenares Jet Rotmans de verbinding tussen haar woonplaats Zutphen (provincie Gelderland) en Shrewsbury, zusterstad van Zutphen (provincie Shropshire) in Engeland. Rotmans maakte voor het project - dat sinds medio oktober te zien is in het Stedelijk Museum van Hof van Heeckeren - kunstenaarsboeken over beide steden.

Geblaat van schapen. Het is duidelijk hoorbaar bij binnenkomst van de expositieruimte. Het geluid hoort bij een filmopname, die non-stop draait op een tv-scherm. Een vrijwel volledige wand is gewijd aan de wollige dieren. Tekeningen van schapen en lammeren, gespot in de regio Zutphen. Rotmans raakte tijdens het werken aan haar expositie in de ban van deze beesten. ,,Ik redde in 2013 een lammetje dat niet dronk en steeds meer buiten de kudde viel. Gaf het diertje melk. Het lammetje - dat Streepje is genoemd - groeide uit tot een gezonde dikkerd. Schapen, zo typerend voor Zutphen en omstreken, hebben mijn hart gestolen. De link met Shropshire: die provincie is rijk geworden aan schapen.''

Ook het landschap van Shropshire bracht Rotmans in vervoering. Ze maakte meerdere trips naar de Engelse provincie. Voor lange wandelingen langs de rivier Severn en klauterpartijen in de heuvels. ,,Alleen'', zegt Rotmans. ,,Daar koos ik bewust voor. Als je in je eentje door dat mooie landschap loopt, krijg je meer aanspraak. Kom je sneller in contact met de locals. Dat leverde mooie verhalen op.''

Landschap

Rotmans maakte tijdens haar Engelse trips talloze foto's van het landschap en deed hetzelfde in Zutphen en omgeving. Vervolgens maakte ze een selectie uit de foto's, die ze eigenhandig in boeken verwerkte. Bij de (landschaps)foto's maakte Rotmans een schilderij van het gefotografeerde stukje Shropshire of Zutphen. Haar ambitieuze project heeft uiteindelijk vijf jaar in beslag genomen.

Rotmans' project was al te zien in een museum in Shrewsbury. De burgemeester aldaar opende in 2015 hoogstpersoonlijk de expositie. Hij was tevens aanwezig op 15 oktober jongstleden, bij de opening van de - inmiddels veranderde - expo in Hof van Heeckeren. Dit om de innige band tussen Zutphen en de Engelse plaats nog maar eens te illustreren.

Help Holland Fund

Het aan het einde van de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoeste Zutphen kreeg in 1945 hulp vanuit Shrewsbury. De familie Gatacre moest in de oorlog noodgedwongen haar landgoed De Wiersse (Vorden) verlaten, dat werd bezet door de vijand. Toen de naar Shrewsbury uitgeweken Gatacres foto's zagen van het verwoeste Zutphen, startten zij het Help Holland Fund. Talloze goederen werden vanuit Engeland naar Zutphen gestuurd. Die periode heeft een aparte hoek in Rotmans' expo. De kunstenares mocht putten uit het plakboek van Kolonel Liddell, de secretaris van het Help Holland Fund.

Rotmans' expositie is nog te zien tot 7 januari 2018. Rotmans geeft op 12 december om 19.30 uur een inleiding bij haar expo. Die is het resultaat van een lange artistieke zoektocht, maar ook ordinair 'hard werken'. ,,Ik heb alles zelf vervaardigd. Dat was best veel werk. En ik ben trots op het resultaat.''