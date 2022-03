Expositie wederopbouw boerderijen IJsselstreek bij bibliotheek in Brummen

De boerderij op de Piepenbelt is tussen 1945 en 1950 door de Stichting het Burgerweeshuis gebouwd als vervanging van de boerderij die in de Tweede Wereldoorlog volledig in de as werd gelegd. Inmiddels is dit al enkele malen verbouwd en particulier bezit. De boerderij aan de Weg naar het Ganzenei, het Heyen, was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Sytzama, maar is verkocht aan Staatsbosbeheer.