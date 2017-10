Extreme huurstijging voor marktkraam in Zutphen van de baan

Marktkooplieden op de zaterdagmarkt in Deventer hoeven niet langer te vrezen voor een tariefstijging van 200 procent voor het huren van kramen. Die stelde de huidige verhuurder B.J. van Tongeren, hen onlangs in het vooruitzicht. Per 1 november stapt een andere kraamverhuurder in. Deze hanteert volgens de betrokken marktverkopers wél acceptabele prijzen.

,,Dit is een goede oplossing. De gemeente Deventer heeft op een positieve manier werk gemaakt van deze kwestie'', zegt Ton IJsseldijk van Sallands Houtovenbrood in Lettele. ,,Ik betaal voor een kraam nu 37 euro en nog iets per maand en dat wordt 53 euro. Daar kan ik goed mee leven.'' Begin deze maand was IJsseldijk vooral zeer ontstemd over de wijze (een brief) waarop Van Tongeren het nieuws over de volgens hem noodzakelijke huurstijging met 200 procent bekendmaakte.

Oplossing

Gerdo Donkersteeg, voorzitter van de Centrale Vereniging Ambulante Handel afdeling Deventer, gaf destijds aan de kwestie hoog op te nemen en hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Met resultaat. ,,Vanaf 1 november ligt een oplossing klaar. Ik ben absoluut tevreden hoe de gemeente hiermee aan de slag is gegaan. Er blijft in elk geval sprake van normale tarieven. Hopelijk keert hiermee de rust onder de marktkooplieden terug. Het was de afgelopen periode zeker een belangrijk gespreksonderwerp.''

De nieuwe marktkraamverhuurder voor de zaterdagmarkt op de Brink is Alie Leunk uit Zutphen. Zij is de weduwe van de afgelopen voorjaar overleden Ronny Leunk. Alie zet het bedrijf Ronny Leunk Verhuur in haar eentje voort.

,,Ronny had een jaar geleden bij de marktmeesters in Deventer aangegeven dat zij ons altijd mochten benaderen. Toen ik las over de 200 procent tariefstijging, heb ik contact gezocht en twee weken geleden volgde een gesprek. Afgelopen zaterdag (21 oktober, red.) heb ik kennisgemaakt op de zaterdagmarkt. Ik ga daar vanaf komende maand de ruim twintig huurkramen verzorgen.''