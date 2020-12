FC Zutphen-lid Joep geeft oliebollenactie een ‘corona’ draai, honderden oliebollen naar zorgmedewerkers

Met je skimboard door de Zutphense fontein? Profboar­der Adrien zoekt gekke plekken om zijn kunsten op peil te houden

12 december Adrien Raza vliegt met zijn platte skimboard over de Zutphense fontein. Springt hoog, laat het board tollen. In plaats van een strand met een laagje water zoekt de viervoudig Europees kampioen nu de gekke plekken op. De fontein op de Zutphense Overwelving is ideaal. En de Loenense Waterval is hij ook al afgesprongen. ,,Wie weet nog meer ‘urban spots’’’, zegt hij grijnzend.