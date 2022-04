FC Zutphen moet na gevoelige nederlaag weer in de achtervolging: ‘Het ligt weer helemaal open’

Interactieve kaart | met video Vraagte­kens bij Zutphense strijd tegen ganzenover­last: ‘Moet diervrien­de­lij­ker kunnen’

Eieren onderdompelen in maisolie, waardoor er geen kuikens kunnen groeien. Het is een methode waarmee Zutphen sinds vorig jaar de ganzenoverlast in de gemeente probeert tegen te gaan. Dat is tegen het zere been van Partij voor de Dieren, nieuw in de gemeenteraad van Zutphen. ‘Zijn er diervriendelijker methoden onderzocht?’, vraagt de partij.

20 april