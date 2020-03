Festival Taste of Zutphen vanwege coronavirus verplaatst naar het najaar

Wijn- en spijsfestival Taste of Zutphen in de Walburgiskerk gaat vanwege de verspreiding van het coronavirus niet door in het laatste weekend van maart en wordt verplaatst naar het najaar. De initiatiefnemers zoeken met de andere betrokken partijen nog naar een geschikt moment voor het festival.

Taste of Zutphen is een initiatief van Bibi Bodegom en Nicolai Huls van wijnbar Nic & Ik, die het festival hadden gepland op 27, 28 en 29 maart. ,,Wij willen een veilig, succesvol en gezellig festival en dat is nu en in de huidige sfeer niet mogelijk’’, zegt Huls. ,,Mensen mijden fysiek contact en laten grote evenementen links liggen vanwege het coronavirus. De impact van het coronavirus is zó groot, dat het onverantwoord is om het festival eind maart te houden.’’

Duidelijk zijn naar andere betrokkenen

,,Bovendien hebben wij een verplichting tegenover de andere partijen die bij het festival zijn betrokken’’, vervolgt Huls. ,,Leveranciers, ondernemers die met een kraampje op ons festival staan, personeel, mensen die al een kaartje hebben gekocht... Die willen we allemaal niet teleurstellen of met problemen opzadelen door het festival pas een paar dagen vantevoren af te blazen. Zij verdienen duidelijkheid, daarom hebben we de knoop nu al doorgehakt. En wij zaten zelf ook in onzekerheid, want het consumentengedrag is enorm veranderd door het virus. We houden het festival voor het eerst en willen het risico niet lopen dat er straks erg weinig mensen op af komen.’’