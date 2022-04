Fietsen door uiterwaarden, bossen en velden met nieuwe route Heufse IJsselvallei

De Hoven is een fietsroute rijker. De nieuwe route voert vanuit de Zutphense wijk door uiterwaarden, bossen en velden en langs oude buitenhuizen, landgoederen en industrieel erfgoed in de omgeving.

De Heufse IJsselvalleiroute begint aan de Molenweg in De Hoven, vlak bij het parkeerterrein bij voetbalvereniging De Hoven. Langs knooppunten en uiteenlopende bezienswaardigheden is een afwisselende ronde van 49 kilometer te fietsen. Via Voorst, Empe, Oeken, Brummen en langs de IJssel en de Zutphense IJsselkade gaat de route weer terug naar De Hoven.

Geschiedenis

De fietsroute door de Heufse IJsselvallei is een zogeheten Landschapsroute. Ze voert door agrarisch landschap, waar cultuur en natuur de sfeer bepalen en de geschiedenis van de streek vertellen. De route is tot stand gekomen onder coördinatie van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met bewoners, de gemeente Zutphen, Routebureau Veluwe en andere partijen uit de streek. De Landschapsroute maakt deel uit van het fietsroutenetwerk Veluwe en is gefinancierd door de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland.

Een folder met de routebeschrijving en uitleg over de bezienswaardigheden is te downloaden via de website landschapsbeheergelderland.nl.