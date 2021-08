Fietser geschept op N348 bij Eefde: weg is gesloten binnen bebouwde kom

Verzet tegen laatste kansrijke gebied voor windmolens in Brummen: ‘Het kán hier gewoon niet’

30 juli Ook nadat Brummen haar ambitie van 46 windmolens naar drie heeft verlaagd, blijft er onvrede in de gemeente over de komst van grote windturbines. Dit keer in Cortenoever, volgens de laatste tekeningen momenteel het enige kansrijke gebied voor windmolens in Brummen. ,,Industriële windturbines in dit landschap? Dat kan toch niet!’’