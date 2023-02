Fietser gewond bij botsing met auto in Warnsveld

Van kantoor naar coupé: Nora uit Zutphen gaat overbelas­te conduc­teurs helpen

NS gooit een nieuw wapen in de strijd tegen de grote werkdruk van het personeel op het spoor: de treinassistent. Collega’s die normaal op kantoor of in een werkplaats werken, gaan vanaf vandaag een handje toesteken in de trein. Nora Kanters (38) uit Zutphen stak meteen haar vinger op en gaat als een van de eersten aan de slag in deze nieuwe functie.