Fietser gewond na botsing met auto in Lochem

Feest voor Callista en Oscar na jarenlange strijd tegen randweg Twello: ‘Waren gegijzeld op eigen grond’

De borreluitnodiging is de deur uit en plannen voor verbouwingen aan het huis staan al in de kinderschoenen. Callista en Oscar Roelofs halen na een jarenlange strijd tegen de randweg van Twello opgelucht adem. De weg langs of misschien zelfs over hun grond gaat er niet komen.

30 april