Fietser gewond na botsing met automobilist in Zutphen

Explosieve toename aantal fietsen­dief­stal­len in Zutphen, gemeente wil extra bewaakte stalling

Er worden in Zutphen steeds meer fietsen gestolen. En dan met name de accu’s van elektrische fietsen. De gemeente wil daarom een extra bewaakte fietsparkeerplaats in de stad. Waar is alleen nog niet duidelijk. ,,De politie heeft bij ons aan de bel getrokken.’’

22 december