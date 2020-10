Fietsparkeerplaatsen net buiten centrum Zutphen om fietsers te lokken, maar fietsen uit stad te houden

Zutphense Bagels & Beans is van de baan: corona gooit roet in het eten

1 oktober Er komt geen Bagels & Beans in Zutphen. De lunch- en koffieketen probeerde sinds april vorig jaar een franchisenemer te strikken voor een vestiging aan de Beukerstraat, maar is daar niet in geslaagd. ,,Daarin speelt corona een doorslaggevende rol’’, zegt woordvoerster Lieke Wesselius.