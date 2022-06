Fietsparkeerverbod op vernieuwd plein in Zutphen massaal genegeerd: ‘Maar er gaat opgetreden worden’

Deel van Zutphen gaat op de schop voor nieuwe gasleidin­gen: ‘Weinig overlast voor verkeer’

De komende maanden krijgen meerdere wijken in Zutphen nieuwe gasleidingen. De oude gasleidingen die van grijs gietijzer zijn gemaakt en in de jaren zestig zijn aangelegd, zijn aan vervanging toe. Netbeheerder Liander gaat de oude leidingen in fases vervangen. De klus duurt tot in de herfst en zal volgens Liander weinig gevolgen hebben voor het verkeer.

