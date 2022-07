Fietsster botst op afslaande auto in Zutphen, vrouw naar ziekenhuis

Na tv-serie nu een boek over beroemde Deventer wasstraat van Martin: ‘Ik ben op een missie’

Twee wasstraten, een eigen arbeidsbureau en een bejubelde tv-serie op de NPO, waarin enkele werknemers gevolgd worden. Over aandacht hoeft Martin Kniest niet te klagen. De Deventenaar komt nu ook met een boek. ,,Alles wat ik eraan verdien, storten we in dit bedrijf, zodat er weer jongens opgeleid kunnen worden.’’

28 juni