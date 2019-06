Filmtheater Luxor in Zutphen krijgt een tweede zaal

Het Zutphense filmtheater Luxor gaat ingrijpend verbouwen. De belangrijkste verandering is de inrichting van een tweede zaal. Bijzondere spullen die bij de voorbereidingen in het pand zijn gevonden, worden op 15 juni geveild.

,,We gaan doen wat we al heel lang willen, maar het kwam er steeds niet van”, zegt zakelijk directeur Greet Jongerling. ,,Maar nu hebben we alles in een masterplan gegoten en kunnen we van start.” Ze wijst om zich heen in de barkelder van het gebouw aan de Houtmarkt. ,,Hier komt een gietvloer in, en vloerverwarming. Boven, in de filmzaal, worden de stoelen van nieuw schuim en stof voorzien.” Artistiek directeur Hans Heesen: ,,En in de zaal wordt de door een tapijt bedekte art deco-tegelvloer weer zichtbaar. Daarvan is nog ongeveer 70 procent intact. Er worden tegels bijgemaakt om de vloer in oude luister te herstellen.”

,,Van de gevel tot en met de toiletten, alles wordt aangepakt”, zegt Heesen. ,,Wat goed genoeg is, krijgt een facelift, wat niet meer goed is wordt compleet verbouwd of vervangen.”

Kleurhistoricus

Om meer ruimte te creëren voor de tweede zaal, wordt de foyer verkleind. Heesen en Jongerling zijn misschien nog het meest enthousiast over de restauratie van de gevel. Jongerling: ,,De gemeente heeft een kleurhistoricus in de arm genomen die onderzocht welke kleuren oorspronkelijk op de gevel zaten.” Heesen: ,,Je loopt nu over de markt zonder dat je opmerkt dat hier een filmtheater zit. De nieuwe gevel gaat echt in het oog springen.” Zo wordt de nu witte muur van de bovenverdieping zalmroze geschilderd, waardoor hij zich gaat onderscheiden van de witte buitenzijde van het naburige pand, restaurant het Volkshuis. ,,Het eigen karakter van Luxor krijgt meer nadruk.”

In verband met de verbouwing gaat Luxor drie weken dicht: van 14 juli tot en met 3 augustus. Films worden dan op zeven andere locaties vertoond: Dat zijn Bolwerck en de Marspoort Galerie in het centrum en voorts De Uitwijk, Waterkracht, Het Middenhuis, het gebouw van ZVV de Hoven en (in Warnsveld) ’t Nut. Alle kaartjes kosten vier euro.

De opbrengst van de veiling is bestemd voor de inrichting van de tweede zaal. ,,We hadden ruimte nodig om materiaal tijdelijk op te slaan”, zegt Jongerling. ,,Bij het opruimen van de zolder en van kasten hebben we zoveel mooie spullen gevonden. Een deel is gewoon leuk, maar er zitten ook bijzondere dingen bij, zoals projectoren van tientallen jaren oud.” Boeken, dvd’s, projectieschermen, een ouderwetse theaterlamp, een projectietafeltje, posters in diverse formaten, meubilair, vazen... ,,Je kunt het zo gek niet bedenken.”